زيلينسكي: الجيش الروسي يحاول خلق انطباع بوقف إطلاق النار

قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الجيش الروسي يحاول فقط خلق انطباع بوقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح: "وقع 59 قصفا روسيا و5 محاولات هجوم على طول خط المواجهة صباح عيد الفصح"، لافتًا، إلى أنّ الجيش الروسي يقوم بمحاولات للتقدم في بعض المناطق، ومؤكدًا، أنّ اقتراح أوكرانيا بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما بعد عيد الفصح لا يزال ساريا.

زيلينسكي: نيران المدفعية الروسية مستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار في عيد الفصح

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية تواصل قصفها المدفعي في عدة مناطق، على الرغم من إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار تزامنًا مع احتفالات عيد الفصح.

أصوات المدفعية لا تزال تُسمع على الجبهة

وفي منشور على منصة "إكس"، نقل زيلينسكي عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أن "صوت المدفعية الروسية لا يزال يُسمع في بعض الاتجاهات على الجبهة، على الرغم من تعهد الرئيس الروسي بالهدوء خلال العيد".

تصريحات بوتين لا تشمل كورسك وبيلجورود

وأشار زيلينسكي إلى أن إعلان وقف إطلاق النار لم يشمل منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين، حيث "لا تزال الأعمال العدائية مستمرة، والضربات الروسية متواصلة".

هدوء نسبي في بعض المناطق

ورغم استمرار القتال، لفت زيلينسكي إلى أن بعض المناطق شهدت حالة من الهدوء النسبي خلال فترة العيد.

دعوة لوقف إطلاق نار شامل لمدة 30 يوماً

وأعاد زيلينسكي التأكيد على اقتراح "هدوء كامل وغير مشروط لمدة 30 يوماً"، مشيرًا إلى أن هذا العرض لا يزال مطروحًا، وينتظر ردًا من موسكو.

أوكرانيا تؤكد استعدادها للسلام

واختتم الرئيس الأوكراني بالقول: "أوكرانيا، بالتعاون مع شركائها، مستعدة للمضي قدمًا نحو السلام بأكبر قدر ممكن من الجدية والبناء. ونتوقع من روسيا نفس الاستعداد".