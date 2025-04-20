أحكام قضائية بتونس في "قضية التآمر على الدولة".. وإدانات تطال شخصيات بارزة

كشفت نسرين رمضان، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، تفاصيل جديدة حول قضية التآمر على أمن الدولة التي هزت الأوساط السياسية في البلاد، مشيرة إلى أن القضية تضم أكثر من 40 متهمًا، بينهم شخصيات سياسية بارزة، رجال أعمال، وإعلاميون، موضحًا أن من أبرز المتهمين في القضية راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، بالإضافة إلى أفراد من عائلته، بينهم ابنه وابنته وصهره، فضلًا عن عدد من القياديين في حركة النهضة و«جبهة الخلاص الوطني»، وهو ائتلاف معارض يضم عدة أحزاب وشخصيات سياسية.

وشددت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء، على أن قائمة المتهمين تشمل سياسيين بارزين، مثل غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، إلى جانب رجال أعمال معروفين، أبرزهم كمال الطيف، الذي وصفته الأوساط التونسية بلعب أدوار خفية في المشهد السياسي لسنوات، وقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 66 عامًا، وهو الأعلى ضمن الأحكام الصادرة.

وأشارت إلى أنه من ضمن الأسماء اللافتة أيضًا، خيام التركي، رجل الأعمال والقيادي السابق بحركة النهضة، والذي صدر بحقه حكم بالسجن 48 عامًا، إضافة إلى آخرين ممن كان لهم دور سياسي مؤثر خلال فترة حكم حركة النهضة وحتى بعد سقوطها عام 2021.

ونوهت بأن المحكمة وجهت إلى المتهمين تهمًا خطيرة، من بينها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، تحريض السكان على العنف وحمل السلاح، التحريض على إثارة الفوضى، الانضمام إلى تنظيمات إرهابية، التلاعب بالأمن الغذائي والبيئي للبلاد، مؤكدة أن هذه القضية تحظى بخصوصية قانونية عالية، حيث منعت السلطات التونسية التداول الإعلامي حول تفاصيلها، التزامًا بتعليمات صادرة من وزارة العدل.