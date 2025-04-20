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الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 754 شاحنة و35 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 215 شاحنة و30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 539 شاحنة و5 سيارة. 

ميناء سفاجا البحري، 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل،.فيما استقبل  الميناء بالامس السفينتين سينا وامل  وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، سينا  والحرية2  . كما تم تداول 4300 طن بضائع ، 350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن  وهي ايلة ، كوين نفرتيتي ، اور والحسين.
.وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1760 راكب بموانيها.
 

إجمالي اعلامى استقبل الصادرات الحرية