مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

تقدم «البوابة نيوز» لقرائها دليلًا شاملًا لأبرز مباريات اليوم الأحد 20 أبريل 2025، في مختلف البطولات المحلية والقارية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة، لمساعدة عشاق كرة القدم على متابعة الأحداث الكروية الأبرز خلال هذا اليوم المثير.

ويشهد اليوم الأحد 20 أبريل 2025 عددًا من المباريات القوية في الدوري الإنجليزي أبرزها مباراة ليفربول وليستر سيتي، ومباراة ريال مدريد وأتليتك بيلباو في الدوري الإسباني بالإضافه لمباريات الكونفدرالية الأفريقية والدوريات الأوروبية والعربية.

مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون × أرسنال – 3 مساء - beIN Sports HD 1

فولهام × تشيلسي – 3 مساء - beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد × وولفرهامبتون – 3 مساء - beIN Sports HD 5

ليستر سيتي × ليفربول – 5.30 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

بلد الوليد × أوساسونا – 2 ظهرًا - beIN Sports HD 3

فياريال × ريال سوسيداد – 4.15 مساء - beIN Sports HD 3

إشبيلية × ديبورتيفو ألافيس – 6.30 مساء - beIN Sports HD 3

ريال مدريد × أتلتيك بيلباو – 9 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية

سيمبا التنزاني × ستيلينبوش – 3 مساء - beIN Sports HD 6

نهضة بركان × النادي الرياضي القسنطيني – 9 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس أسيا تحت 17 عامًا

السعودية × أوزبكستان (النهائي) – 5 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي × فينيزيا – 3 مساء - AD SPORTS Premium 1

بولونيا × إنتر ميلان – 6 مساء - AD SPORTS Premium 1

ميلان × أتالانتا – 8.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أجسبورج × آينتراخت فرانكفورت – 3.30 مساء

بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشنجلادباخ – 5.30 مساء

سانت باولي × باير ليفركوزن – 7.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل × أوكسير – 3 مساء

نيس × أنجيه – 5.15 مساء

ستاد بريست × لانس – 5.15 مساء

ستاد ريمس × تولوز – 5.15 مساء

سانت إيتيان × ليون – 8.45 مساء