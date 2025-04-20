شبورة ورياح وحرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، مع استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء.

وتبقى الشبورة المائية صباحاً هى الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات قد تكون كثيفة أحياناً.

طقس مصر

واضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس المتوقعة في مصر فى الفترة من اليوم الأحد 20 ابريل حتى الجمعة 25 ابريل ،حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على اغلب الانحاء، ويسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري و على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

واشارت الارصاد انه يشهد من اليوم الاحد 20 ابريل الى الاثنين 21 ابريل ، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

واضافت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 _ 36 درجة والصغرى 18_21 درجة وجنوب الصعيد من 39 _42 درجة، و الصغري من 21_ 22 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة

واوضحت الارصاد انه من الثلاثاء 22 ابريل الى الجمعة 25 ابريل ، يشهد نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.