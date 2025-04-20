الصحة الفلسطينية: استشهاد 56 مواطنا جراء غارات إسرائيلية منذ أمس في قطاع غزة

أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية، استشهاد 56 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، جراء غارات الاحتلال المتواصلة على عدة مناطق في قطاع غزة، منذ فجر أمس السبت.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - في بيان اليوم /الأحد/ - بانتشال جثمان شهيدة، وإصابة أربعة آخرين من الأطفال والمسنين، عقب قصف مدفعي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب القطاع.. مضيفة أنه في وسط القطاع، استشهد المواطن إسماعيل درويش متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها الليلة الماضية، جراء قصف استهدف منزل عائلته في مخيم النصيرات، كما استشهد تسعة مواطنين في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة درويش قرب مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال، وفي رفح جنوب القطاع، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه ساحل المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 51157 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116724 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

