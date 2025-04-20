الصين: تصرفات الولايات المتحدة بفرض الرسوم الجمركية قد تؤثر على مجالات متعددة

أكدت القنصل العام الصيني لدى دبي، "أو بوه تشيان" أن تصرفات الولايات المتحدة المتعلقة بفرض ما يعرف بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة" على شركائها التجاريين لا تقتصر على المجال التجاري فحسب، بل قد تمتد لتشمل مجالات أخرى.



وقالت "تشيان" ـ في تصريحات لها، حسبما نقلت قناة (سي جي تي إن) الصينية -" إن بكين لن تستسلم للترهيب الأمريكي، بل ستواصل التزامها بنظام التجارة المتعددة الأطراف القائم على القواعد"، موضحة أن بلادها تسعى إلى تعزيز تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار.

يذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرًا عن فرض الرسوم الجمركية المتبادلة على شركائها التجاريين، رغم المعارضة الواضحة من المجتمع الدولي، فيما تتصاعد العواقب السلبية الناتجة عن هذه الخطوة بشكل متزايد.