اليوم.. طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمي بالقاهرة 31 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد في مصر، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء و جنوب البلاد ومعتدل على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأحد

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، انه يشهد اليوم الاحد شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18 درجةوعلى، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمي والصغرى 17 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمي والصغرى 21 درجة .