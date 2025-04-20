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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة أسلحة في المرج

أرشيفية
أرشيفية
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تعقد المحكمة المختصة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج بغرض التشاجر والبلطجة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المرج معلومات تفيد حمل 3 أشخاص أسلحة نارية بغرض التشاجر، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنتِ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش وفرد خرطوش وطلقات لذات العيار.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين وكانوا في طريقهم لذلك، فضبطتهم الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

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