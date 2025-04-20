أسعار الدواجن اليوم الأحد 20 أبريل 2025

الأحد 20/أبريل/2025 - 09:18 ص

واصلت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق، تراجعها منذ انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2025، لتنخفض ما دون مستوي ال80 جنيها.

اسعار الدواجن البيضاء والأمهات

وانخفض سعر الدواجن البيضاء من 93 جنيها للكيلو إلى 74 جنيها للكيلو وذلك في المزارع، بتراجع بلغ 19 جنيها.

وتراوحت أسعار الدواجن الآن بالأسواق ما بين 83 و85 جنيها للكيلو .

بينما سجّلت أسعار الدواجن الأمهات نحو 67 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح ما بين 75 و80 جنيهًا للكيلو.

أما سعر الدواجن الساسو، سجلت نحو 90 جنيهًا بالمزارع، ليصل إلى الأسواق بسعر يتراوح ما بين 100 و105 جنيهات.

وفيما يلي بيان بالاسعار وجاءت علي النحو التالي:

أسعار البيض

تراوح سعر البيض الأبيض بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 130 و135 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 119 و120 جنيهًا للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض "شركات": ما بين 35 و41 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الكتكوت "ساسو": ما بين 15 و17 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الكتكوت البلدي الحر: ما بين 6.5 و7 جنيهات.

وتراوحت أسعار كتكوت ساسو بيور: ما بين 17 و18 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كتكوت هجين: ما بين 8 و9 جنيهات.

وتراوحت أسعار كتكوت جيل ثانٍ: ما بين 10 و11 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كتكوت روزي بيور: ما بين 15 و16 جنيهًا.



أسعار البانيه والأوراك

وتراوحت سعر الأوراك: ما بين 85 و90 جنيه.

وتراوحت سعر البانيه: ما بين 180 و200 جنيه.

وتراوحت سعر الكبد والقوانص: ما 120 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن

وتراوحت أسعار كيلو الأجنحة: ما بين 55 و65 جنيهًا.

وتراوحت أسعار سعر زوج الحمام: ما بين 180 جنيهًا.

وسجل سعر البط: نحو 160 جنيهًا.

وسجل سعر الأرانب: نحو 150 جنيهًا