السعودية تمنع تسكين القادمين إلى مكة إلا بتصريح حج

قال عادل حنفي عضو الإتحاد العام للمصريين في الخارج إن وزارة السياحة السعودية شدّدت على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة ، منع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو إذن دخول للعمل أو السكن في مدينة مكة المكرمة، ابتداءً من 29 أبريل الحالي حتى نهاية موسم الحج.

عقوبات ضد المخالفين

وأشارت «السياحة» إلى أنه يُمنع على مرافق الضيافة ، تسكين الفئات المشمولة في إعلان «الداخلية السعودية »، خلال الفترة المحددة بشكل نهائي، وذلك في إطار الحرص على سلامة وأمن الحجاج، ضمن الجهود التكاملية للوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى، استعداداً للموسم، مؤكدة أن مخالفة التعليمات تُعرّض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

وأضاف حنفي أن «وزارة الداخلية السعودية» أطلقت منصة «تصريح» لإصدار التراخيص والتصاريح التي تخوّل لحجاج الداخل والخارج والعاملين والمتطوعين في أعمال الموسم، والمركبات التي تُقلهم، للدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وتتيح المنصة للجهات الأمنية في مداخل العاصمة المقدسة قراءة التصاريح والتحقق منها آلياً عبر تطبيق «ميدان»، ويُمكن للمستفيدين استعراضها عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا».

وأوضح حنفي أن «الجوازات السعودية» بدورها تستقبل طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر بوابتيْ «أبشر» و«مقيم»، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إداراتها، وذلك بالتكامل التقني مع منصة «تصريح» ، وتتيح بوابة «أبشر أفراد» إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين وأم المواطن ومواطني دول الخليج، بعد إرفاق المستندات المطلوبة. ويُمكِّن موقع «مقيم» الإلكتروني من إصدار تصاريح الدخول للعاملين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي، ومن لديهم عقود عمل معها خلال موسم الحج.

واختتم حنفي، أن وزارة الحج حذرت مراراً الراغبين في أداء المناسك من الانسياق وراء الإعلانات الزائفة، أو العروض الوهمية، داعية إياهم إلى التعامل مع القنوات الرسمية فقط ، وأوضحت الوزارة أن القدوم لأداء الفريضة يكون عبر الحصول على «تأشيرة حج» صادرة من الجهات المعنية السعودية، وبالتنسيق مع المكاتب المختصة في 80 دولة، مشيرةً إلى إتاحة الحجز المباشر على منصة «نسك حج» المخصصة للحجاج القادمين من نحو 126 دولة ، ونوّهت بأن «المسار الإلكتروني» في الموقع الرسمي للوزارة و«تطبيق نسك»، هما القناتان المعتمدتان لحجز الباقات لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل السعودية.