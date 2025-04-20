الجنايات تنظر محاكمة المتهم بـ"مذبحة المعادي" اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل والديه وشقيقه وصديق شقيقه في واقعة مروعة شهدتها منطقة حدائق المعادي.

القضية التي عرفت إعلاميًا بـ"مذبحة المعادي" تتعلق بقتل أفراد الأسرة بسبب الخلافات المتعلقة بالميراث.

تفاصيل التحقيقات

في وقت سابق، قررت جهات التحقيق إحالة المتهم، "أحمد.م" (مهندس)، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة دار السلام، بتهمة قتل أفراد أسرته.

كما تم تصنيف القضية برقم 397 لسنة 2024 كلي حلوان الكلية، التحقيقات أشارت إلى أن الجريمة حدثت داخل منزل الأسرة في حدائق المعادي.

اعتراف المتهم

قامت النيابة العامة، بالتعاون مع خبراء الأدلة الجنائية، بإجراء معاينة لمسرح الجريمة، أسفرت عن تحريز العديد من الأدلة.

من خلال المعاينة، تم العثور على سلاح ناري بندقية آلية مكتوب عليها كلمة "NH211532"، إضافة إلى خمسين طلقة حية وعدد من الفوارغ.

كما تم تحريز سلاح أبيض عبارة عن مطواة بها تلوثات بنية اللون، وأسلحة أخرى منها مسدس محلي الصنع.



وتم العثور أيضًا على خزائن حديدية فارغة وأدلة أخرى تدعم التحقيقات.