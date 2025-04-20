الرئيس الأوكراني: روسيا تواصل هجماتها رغم إعلانها وقف إطلاق النار

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الأحد/ أن الجيش الروسي يحاول التقدم في بعض المناطق الأوكرانية حيث نفذ العديد من الهجمات خلال الساعات الماضية رغم إعلان موسكو وقف إطلاق النار مؤقتا.



وقال زيلينسكي - على حسابه الرسمي على منصة التليجرام -: "بشكل عام، وحتى صباح اليوم، يمكننا القول إن الجيش الروسي يحاول خلق انطباع عام بوقف إطلاق النار، بينما لا يزال في بعض المناطق يواصل محاولات متفرقة للتقدم وإلحاق خسائر بأوكرانيا".

وأضاف أنه بحلول صباح اليوم، سجلت أوكرانيا 59 هجوما روسيا و5 عمليات هجومية على مختلف خطوط المواجهة.. مشيرا إلى أنه في منطقة كورسك، شنت القوات الروسية ضربات مدفعية واستخدمت طائرات مسيرة.

وتابع أنه بين الساعة 6:00 مساء أمس ومنتصف الليل، كان هناك 387 قصفا و19 عملية هجومية من قبل القوات الروسية حيث استخدمت القوات الروسية طائرات مسيرة 290 مرة خلال تلك الفترة.

وأكد الرئيس الأوكراني ضرورة التزام روسيا الكامل بشروط وقف إطلاق النار.. مشيرا إلى أن اقتراح أوكرانيا بتنفيذ وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما بعد منتصف ليل اليوم لا يزال مطروحا، وأضاف "سنتصرف وفقا للوضع الميداني الفعلي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أمس وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفصح في الحرب ضد أوكرانيا.