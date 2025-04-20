"كولدير مياه" ينهي حياة طفل صعقا بالكهرباء في الوراق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة مصرع طفل صعقا بالكهرباء بمنطقة الوراق، حيث تبين أن المتوفي أثناء اللهو بالشارع مع شقيقته شعر بالعطش وعند محاولته الشرب من كولدير مياه صعقته الكهرباء.

كولدير مياه ينهي حياة طفل صعقا بالوراق

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع طفل صعقا بالكهرباء بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين تعرض طفل 8 سنوات الصعق الكهربائي أثناء شرب المياه، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.