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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة عاملين بتهمة خطف ربة منزل والتعدى عليها فى إمبابة اليوم

المستشار حسن السيد
المستشار حسن السيد
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تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين خالد عمار وياسر جلال محاكمة عاملين، بتهمة خطف وهتك عرض ربة منزل في إمبابة.

تحقيقات النيابة العامة

تحقيقات النيابة كشفت تجدد خلاف سابق بين المجني عليها والمتهم الأول فى منطقة إمبابة، الذي قرر الانتقام منها وترصد لها، وما إن رآها في الطريق العام، حتى أشهر في وجهها سلاحًا أبيض وهددها لإجبارها على مرافقته إلى مكان ارتكاب الواقعة في منطقة بشتيل، وبالفعل، اقتادها قسرًا إلى هناك، حيث قام، بمشاركة المتهم الثاني، باحتجازها والتعدي عليها بالضرب والتعذيب بدنيًا باستخدام أسلحة بيضاء.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين أقدما على حلق شعر رأس المجني عليها قسرًا، وتعدى عليها وأجبراها على التلفظ بعبارات تسيء إلى سمعتها أثناء تصويرها، ولم يطلقا سراحها حتى أكرهاها على التوقيع على ثلاثة إيصالات أمانة.

 

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