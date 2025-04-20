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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل جزار فى الهرم

أرشيفية
أرشيفية
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة مالكي محل كشري وعاملين في واقعة مقتل جزار إمبابة، بمنطقة الشهيد بالهرم، إثر مشاجرة دارت بينهما بسبب خلاف حول ديب فريزر.

وأحالت نيابة أكتوبر الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة في قضية مقتل "جزار الشهيد" عقب معركة بالأسلحة في الهرم.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 46772 لسنة 2024 جنايات الهرم، أن المتهمين "م.ا" وشقيقه "م.ا" مالكي مطعم كشري، وعاملين "خ.ش" و"ر.ع"، في 9 سبتمبر 2024، داخل دائرة قسم الأهرام، قاموا بالتعدي على المجني عليه "بدر فارس" جزار، عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات جيرة بينهما.

وأكدت النيابة في التحقيقات أن المتهمين استباحوا حياة المجني عليه، حيث اعتدوا عليه بالضرب وسددوا له عدة ضربات بالسكين، استقرت إحداها في صدره، مما أدى إلى إصابته بجرح طعني أودى بحياته. النيابة أشارت إلى أنهم لم يقصدوا قتله، ولكن أفضت ضرباتهم إلى موته.

 

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