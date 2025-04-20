أسعار الذهب اليوم الأحد 20 أبريل 2025

انخفضت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 20 أبريل 2025.

أسعار الذهب اليوم الأحد 20أبريل 2025

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5457 جنيهات للبيع، 5429 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4775 جنيهًا للبيع، 4750 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4093 جنيهًا للبيع، 4071 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3183 جنيهًا للبيع، 3167 جنيهات للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 38200 ألف جنيه للبيع، 36760 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 169736 جنيهًا للبيع، 168848 جنيهًا للشراء.