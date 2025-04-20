حالة الطقس اليوم الأحد 20 أبريل في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد في مصر، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء و جنوب البلاد ومعتدل على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأحد

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، انه يشهد اليوم الاحد شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18 درجةوعلى، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمي والصغرى 17 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمي والصغرى 21 درجة .

حالة الطقس في مصر

واضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في مصر فى الفترة من اليوم الأحد 20 ابريل حتى الجمعة 25 ابريل ،حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على اغلب الانحاء، ويسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري و على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

واشارت الارصاد انه يشهد من اليوم الاحد 20 ابريل الى الاثنين 21 ابريل ، شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

واضافت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 _ 36 درجة والصغرى 18_21 درجة وجنوب الصعيد من 39 _42 درجة، و الصغري من 21_ 22 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة

واوضحت الارصاد انه من الثلاثاء 22 ابريل الى الجمعة 25 ابريل ، يشهد نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.