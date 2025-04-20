لاعب الزمالك السابق يدهس عاملا بسيارته في الهرم والأمن يضبطه.. تفاصيل

شهدت منطقة الهرم حادثا مأساويا عقب اصطدام سيارة ملاكي قيادة صلاح عاشور، لاعب الزمالك السابق ومدرب بلدية المحلة الحالي، دراجة نارية قيادة عامل توصيل طلبات مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة.

لاعب الزمالك يدهس عامل في الهرم

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي قيادة صلاح عاشور لاعب نادي الزمالك السابق ومدرب بلدية المحلة الحالي، بدراجة نارية موتوسيكل قيادة عامل توصيل طلبات مما تسبب في إصابة الأخير بإصابات بالغة في الرأس جري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

القبض على لاعب الزمالك السابق

وعقب تقنين الإجراءات تم التحفظ على صلاح عاشور لاعب نادي الزمالك السابق ومدرب بلدية المحلة الحالي وتم اقتياده إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.