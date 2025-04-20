تزامنا مع عيد القيامة.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق العامة في الشرقية

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الأحد رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى تزامناً مع إحتفالات أعياد القيامة والربيع خاصة بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة والحدائق والمتنزهات ، مشدداً على تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة و السفوحة بالشوارع على مدار اليوم للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن ، فضلاً عن إستمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع ، والتصدي لمحاولات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية مستغلين فتره الأجازات الرسميه وتطبيق القانون على المخالفين.

التنسيق مع الأمن والمرور لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة

وجه محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق مع قوات الأمن ورجال المرور لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة ، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية ، وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء الأعياد في المتنزهات والحدائق في جو من البهجة والسرور.

الاشموني يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

وقدم محافظ الشرقية التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن أبناء مصر جميعاً نسيج واحد ويجمعهم وطن واحد يعملون من أجل رفعته وتقدمه.

رفع تجمعات وتراكمات القمامة من امام الكنائس

من جانبها كثفت الاجهزة التنفيذية بمجالس المدن والاحياء جهوها لمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تجمعات وتراكمات القمامة بالطرق والمحاور الرئيسية.