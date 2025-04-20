انتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس بالشرقية تزامنا مع احتفالات عيد القيامة "صور"

قامت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالانتشار المكثف بجميع الكنائس وأماكن التجمعات بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية للأخوة الأقباط، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات المختلفة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الاحتفالات الدينية والمناسبات العامة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية

ندوات توعوية للمواطنين والأخوة الأقباط في الكنائس وأماكن التجمعات

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أنه تم التنسيق الكامل مع جميع الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، تحت إشراف مديري العموم ومديرة إدارة المبادرات الرئاسية، ومديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، وتجهيز العيادات المتنقلة وتدعيمها بأطقم طبية من أطباء وصيادلة وتمريض، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة للإسعافات الأولية، لضمان تقديم الخدمات الطبية بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية للمواطنين والأخوة الأقباط في الكنائس وأماكن التجمعات من خلال فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي.

تقديم الخدمات الصحية للأخوة الأقباط والمواطنين المترددين علي الكنائس

اكد محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أن الفرق الطبية قامت خلال تواجدها داخل الكنائس ومحيطها من خلال العيادات المتنقلة، بتقديم الخدمات الصحية للأخوة الأقباط والمواطنين المترددين، وذلك ضمن فعاليات المبادرات الرئاسية الصحية "١٠٠ مليون صحة"، والتي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لجميع الفرق الطبية التابعة للمديرية، ولمديري العموم، ومديري إدارات المبادرات الرئاسية والثقافة الصحية بالمديرية، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.

1000876465

1000876463

1000876464

1000876462

1000876461

1000875998

1000876006

1000876009

1000876021