"خرجت تلحق الكلاب فطعنها المتهم".. تفاصيل جديدة فى واقعة حرق كلب بنها

"الست خرجت تلحق الكلاب فطعنها المتهم بسنجة".. بتلك الكلمات كشفت شهد عاطف، تفاصيل جديدة عن حادث مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، الذي شهد واقعة حرق كلبا حيا و الشروع فى قتل سيدة على يد مسجل خطر بمنطقة الشدية، حيث أنها تقطن بمكان الحادث وكانت شاهدة على الواقعة.



خشيت على كلابها من المتهم

واضافت "شهد"، فى تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن كان هناك خلافات سابقة بين طرفى المشاجرة فى شهر رمضان، و تجددت الخلافات مساء أمس الجمعة، وقام الطرف الأول بإحضار أسلحة بيضاء "سنجة" وانابيب و بنزين، فقام الطرف الثانى بإحضار ٢ من كلابه بقصد ترويع الطرف الأول حتى يفر هارباً، و لكن زوجة الطرف الثانى خشيت على الكلاب أن يصيبهم الأذي على يد الطرف الأول "المتهم"، خاصة وأن الكلاب مسالمة وليست شرسة.

محاولة إنقاذ

واشارت "عاطف"، إلى أن السيدة خرجت تجرى نحو الكلاب لكن المتهم لاحقها و طعنها بسلاح أبيض "سنجة".

صراع مع الموت

وقام المتهم بملاحقة أحد الكلاب و طعنه هو الاخر وبينما الكلب كان يصارع الموت، احضر المتهم البنزين وسكبه على الكلب واشعل النيران بجسده وهو حى، قائلة:"الكلب كان فيه الروح والناس كانت بتفوقه وكان ممكن يتلحق، لكن المتهم فاجئهم و سكب عليه البنزين واشعل به النيران".

البداية

شهدت منطقة الشدية بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، حيث قام مسجل خطر بتمزيق جسد كلب وحرقه حيا بواسطة أنبوبة بوتاجاز، والشروع فى قتل سيدة بواسطة سلاح أبيض "سنجة".

حرق كلب حي بأنبوبة بوتاجاز

البداية كانت بتلقي مركز شرطة بنها بلاغا من الأهالى بإصابة سيدة ومقتل كلب حرقا بمنطقة الشدية ببنها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين أن المتهم يدعى سيد وشهرته سيد نتاية.

الشروع فى قتل سيدة

وبعمل التحريات تبين أن المتهم استل سلاح أبيض "سنجة" وشرع فى قتل سيدة وقام بتمزيق جسد كلب واحضر أنبوبة بوتاجاز وأشعل به النيران حيا بين أعين الأهالي.

وتم نقل السيدة للمستشفى فى حالة حرجة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.