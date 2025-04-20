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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

قداس عيد القيامة المجيد في كنيسة مار يوحنا – برلنغتن

ارشيف
ارشيف
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احتفلت رعيّة كنيسة مار يوحنا في برلنغتن بقداس عيد القيامة المجيد، صباح اليوم السبت الموافق 19 ابريل  2025، وسط أجواء إيمانية مميّزة، جمعت أبناء الجالية للصلاة والفرح بقيامة المسيح.


 المطران باهي يترأس الذبيحة الإلهية

ترأس القداس المطران مار أثناسيوس إيليا باهي، بمعاونة الأب القس جورج إرميا باسوس، في حضور عدد من المؤمنين الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة المجيدة.


 كلمة القيامة: دعوة للرجاء والغفران


خلال العظة، ركّز المطران باهي على معاني القيامة كرجاء للإنسانية، ودعوة للمصالحة والمحبة الحقيقية، مشدّدًا على أن القيامة هي انتصار للحياة على الموت، والنور على الظلمة.


 ختام الاحتفال ببركة القيامة

 

في ختام القداس، منح المطران بركته الرسولية لجميع الحاضرين، وتبادل الجميع التهاني بعبارة: “المسيح قام! - حقًا قام!”، في جو من الفرح الروحي والوحدة الكنسية.

 

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