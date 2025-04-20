رعية مار بهنام في كامبردج تحتفل برتبة السلام وقداس القيامة

احتفلت رعية مار بهنام للسريان الكاثوليك في كامبردج مساء السبت 19 ابريل 2025، برتبة السلام تليها الذبيحة الإلهية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وسط حضور مميز من أبناء الطائفة وأجواء مفعمة بالإيمان والرجاء.



رتبة السلام: إعلان القيامة وانتصار النور

بدأ الاحتفال بإقامة رتبة السلام، وهي طقس سرياني تقليدي يُقام في سبت النور، يرمز إلى دخول نور القيامة إلى العالم. وتخللت الرتبة صلوات وأناشيد خاصة تعبّر عن الفرح بقيامة السيد المسيح وانتصاره على الموت.



قداس عيد القيامة: فرح الخلاص والرجاء المتجدد

أعقب رتبة السلام قداس القيامة، حيث رفعت الصلوات باللغة السريانية والعربية، وشارك الحضور في التراتيل والقراءات المقدسة، في تعبير جماعي عن الإيمان بقيامة المسيح كمصدر للحياة والخلاص.



مشاركة شعبية وروحانية عميقة

امتلأت الكنيسة بالمؤمنين الذين أتوا ليشاركوا في هذا الحدث الروحي الكبير، حاملين الشموع ومرددين ترانيم القيامة في جو يملؤه التأمل والفرح، مؤكدين أن القيامة هي نبض الإيمان المسيحي ومصدر الرجاء في كل زمان.



