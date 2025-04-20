الأب عمانوئيل كوريال يحتفل بالذبيحة الإلهية في قداس القيامة الثاني

احتفل الأب عمانوئيل كوريال بالذبيحة الإلهية في قداس اليوم الثاني لعيد القيامة المجيد، وذلك في كنيسة مار كوركيس للكلدان الكاثوليك، حيث أُقيمت الصلاة باللغة الكلدانية، في تجسيد حيّ للإيمان والتقاليد الليتورجية العريقة.



مشاركة مصلّين وأجواء من الفرح الروحي

شهد القداس حضورًا من أبناء الطائفة الكلدانية الذين شاركوا في هذه المناسبة المقدسة، مملوئين بفرح القيامة التي ترمز إلى الحياة الجديدة والانتصار على الموت.



رسالة رجاء وتجديد إيمان

جاءت رسالة القداس واضحة في مضمونها، مركزة على رجاء القيامة كدعوة لتجديد الإيمان والسير مع المسيح القائم من بين الأموات، حاملين بشارة الحياة والنور إلى العالم.