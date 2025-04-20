قداس عيد القيامة في كنيسة مار أفرام السريانية بمدينة شيربروك

احتفلت كنيسة مار أفرام السريانية في مدينة شيربروك مساء السبت 19 أبريل 2025 بقداس عيد القيامة المجيد، حيث ترأس الصلاة الأب الربان كبرئيل سركيس، وسط أجواء مليئة بالفرح والإيمان.



رسالة القيامة… رجاء وانتصار على الموت



استُهل القداس بالآية الكتابية:

“اِرْفَعْوُا أَيُّهَا الُرُؤَسَاءِ أَبْوَابَكُمْ، وَارْتَفِعْي أَيَّتُهَا الأَبْوَابُ الدَّهْرِيَّةُ، فَيَدْخُلَ مَلِكُ الْمَجْدِ”، في إشارة رمزية إلى دخول المسيح القائم من بين الأموات إلى قلوب المؤمنين، فاتحًا أبواب الرجاء والخلاص.



مشاركة شعبية وأجواء مفعمة بالإيمان

حضر القداس عدد كبير من أبناء الجالية السريانية في شيربروك، رافعين صلواتهم وترانيمهم احتفالًا بالقيامة المجيدة، التي تمثل جوهر الإيمان المسيحي وانتصار النور على الظلمة.