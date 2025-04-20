ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

قداس عيد القيامة في كنيسة مار أفرام السريانية بمدينة شيربروك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفلت كنيسة مار أفرام السريانية في مدينة شيربروك مساء السبت 19 أبريل 2025 بقداس عيد القيامة المجيد، حيث ترأس الصلاة الأب الربان كبرئيل سركيس، وسط أجواء مليئة بالفرح والإيمان.


رسالة القيامة… رجاء وانتصار على الموت


استُهل القداس بالآية الكتابية:

“اِرْفَعْوُا أَيُّهَا الُرُؤَسَاءِ أَبْوَابَكُمْ، وَارْتَفِعْي أَيَّتُهَا الأَبْوَابُ الدَّهْرِيَّةُ، فَيَدْخُلَ مَلِكُ الْمَجْدِ”، في إشارة رمزية إلى دخول المسيح القائم من بين الأموات إلى قلوب المؤمنين، فاتحًا أبواب الرجاء والخلاص.


مشاركة شعبية وأجواء مفعمة بالإيمان

حضر القداس عدد كبير من أبناء الجالية السريانية في شيربروك، رافعين صلواتهم وترانيمهم احتفالًا بالقيامة المجيدة، التي تمثل جوهر الإيمان المسيحي وانتصار النور على الظلمة.

أقباط احتفال عيد القيامة المجيد قداس عيد القيامة