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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأب بيوس عفاص والأب ياسر عطالله يترأسان القداس الاحتفالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أُقيم قداس اليوم الثاني من عيد القيامة المجيد في مدينة بغديدا (قره قوش) بمحافظة نينوى – العراق، يوم السبت الموافق 19 ابريل  2025، حيث ترأس الصلاة كل من الأب بيوس عفاص والأب ياسر عطالله، وسط أجواء من الفرح الروحي والإيمان العميق.

 

حضور شعبي ومشاركة روحية

شارك في القداس عدد كبير من أبناء الرعية، الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة المقدسة، تعبيرًا عن تمسكهم بإيمانهم وتقاليدهم الكنسية، رغم كل التحديات التي تشهدها المنطقة.
 

أجواء احتفالية تعكس رجاء القيامة

ساد القداس جو من الروحانية والفرح، حيث رُفعت الترانيم والصلوات بلغات الطقس الكنسي، مؤكدين من خلالها أن قيامة المسيح هي رجاء الشعوب ونور للسلام والمحبة في العراق والعالم أجمع.


 

 

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