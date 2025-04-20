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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

قداس عيد القيامة المجيد في كاتدرائية مار إيثر أَلَها الكلدانية بدهوك

ارشيف
ارشيف
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ترأس المطران مار أزاد شابا القداس الاحتفالي بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في كاتدرائية مار إيثر أَلَها الكلدانية في مدينة دهوك، ليلة العيد الموافق 19 أبريل  2025.

 

مشاركة كهنوتية وشعبية واسعة

شارك في القداس الأب يوسف ياقو، خوري الكنيسة، إلى جانب حضور مميز من الشمامسة وجوق الكنيسة، الذين أضفوا أجواءً روحانية مميزة على الاحتفال.

 

تفاعل كبير من أبناء الرعية 

شهدت الكنيسة حضورًا كثيفًا من المؤمنين الذين توافدوا للاحتفال بقيامة السيد المسيح، وسط أجواء من الفرح والإيمان، حيث امتلأت أرجاء الكاتدرائية بالصلوات والترانيم الخاصة بهذه المناسبة المجيدة.

 

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