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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

قداس عيد القيامة المجيد من كنيسة القديس موريس

صور أرشيفية
صور أرشيفية
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ترأس الأنبا سيرابيون، مطران لوس أنجلوس وتوابعها، قداس عيد القيامة المجيد في كنيسة القديس موريس، وسط حضور روحي كبير من أبناء الجالية القبطية.
 

مشاركة الأساقفة في الصلاة

شارك في صلاة القداس كل من  الأنبا أبراهام، الأسقف العام، والأنبا كيرلس، في تجسيد للوحدة الروحية والتعاون بين الآباء الأساقفة في هذه المناسبة المقدسة.

 

أجواء احتفالية وروحية

ساد القداس جو من الخشوع والفرح بقيامة السيد المسيح، حيث تخلله الترانيم والصلوات القبطية التي أضفت على المناسبة روحانية خاصة، وسط مشاركة واسعة من الشعب القبطي في لوس أنجلوس.


 


 

ايبارشيه كندا أسقف إيبارشية لوس أنجلوس