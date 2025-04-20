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الأحد 20 أبريل 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

قداس عيد القيامة المجيد في كاتدرائية الكرازة والتبشير للسريان الأرثوذكس بالبرازيل وأمريكا الجنوبية

ارشيف
ارشيف
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أُقيم قداس عيد القيامة المجيد في كاتدرائية الكرازة والتبشير التابعة لكنيسة السريان الأرثوذكس في البرازيل وأمريكا الجنوبية، وسط أجواء من الفرح الروحي والتقوى، بمشاركة حشد من أبناء الجالية السريانية والمؤمنين من مختلف المدن.
 

ترؤس القداس

ترأس القداس المطران مار تيموثاوس أوجين قبلان، مطران أبرشية السريان الأرثوذكس في البرازيل وأمريكا الجنوبية، والذي ألقى عظة تناول فيها معاني القيامة ودعوة المؤمنين للسلام والمحبة والتسامح، مستشهدًا برسالة السيد المسيح في الغفران والرجاء.

 

حضور مميز ومشاركة واسعة

شارك في القداس عدد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، إضافة إلى حضور ممثلين عن الكنائس الشقيقة والجاليات المسيحية الأخرى، مما يعكس روح الوحدة والتآخي بين الطوائف.


 

رسائل محبة وسلام

في ختام القداس، رفع الجميع الصلوات من أجل إحلال السلام في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، ودُعي المؤمنون إلى مواصلة الصلاة والعمل من أجل تعزيز القيم الإنسانية والمسيحية في مجتمعاتهم.


 

هولندا إيبارشية أقباط