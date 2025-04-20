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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اندلاع حرائق ضخمة في مدينة مصياف بريف حماة بسوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اندلعت حرائق في منطقة حير عباس بجبال مصياف في ريف حماة السوري، إذ امتدت النيران إلى مناطق حراجية في منطقة وادي العيون.

وتنفذ ‏إدارة منطقة مصياف، وقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرق الإطفاء والدفاع المدني في محافظة حماة، وبمشاركة فرق تطوعية عمليات الاستجابة السريعة لمواجهة الحرائق المندلعة في جبال مصياف – منطقة حير عباس.

وأعلن الدفاع المدني السوري امتداد النيران إلى مناطق حراجية جديدة في منطقة وادي العيون بالقرب من مدينة مصياف بريف حماة الغربي، نتيجة اشتداد سرعة الرياح، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد أن فرق الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الحرائق والتعامل معها بسبب الطبيعة الجبلية شديدة الوعورة للمنطقة.

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