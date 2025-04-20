شاهد.. لحظة حرق كلب حي والشروع في قتل سيدة ببنها

تداول أهالي مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية فيديو يوثق لحظة قيام مسجل خطر بتمزيق جسد كلب وإشعال النيران به حيا، كما قام بإصابة سيدة والشروع فى قتلها بمنطقة الشدية.

واقعة مؤسفة



كانت شهدت منطقة الشدية بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة حيث قام مسجل خطر بتمزيق جسد كلب وحرقه حيا بواسطة أنبوبة بوتجاز، والشروع فى قتل سيدة بواسطة سلاح أبيض "سنجة".

حرق كلب حي

البداية كانت بتلقى مركز شرطة بنها بلاغا من الأهالى بإصابة سيدة ومقتل كلب حرقا بمنطقة الشدية ببنها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين أن المتهم يدعى سيد وشهرته سيد نتاية، وبعمل التحريات تبين أن المتهم استل سلاح أبيض "سنجة" وشرع فى قتل سيدة وقام بتمزيق جسد كلب واحضر أنبوبة بوتاجاز وأشعل به النيران حيا بين أعين الأهالي.

وتم نقل السيدة للمستشفى فى حالة حرجة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واقعة أخرى

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة تعدت على كلب حتى موته بدائرة قسم شرطة عابدين.



سيدة تقتل كلب



سيدة قتلت كلبا فى عابدين

وجاء فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التعدى على كلب ضال بإستخدام "عصا خشبية" مما أدى إلى نفوقه بدائرة قسم شرطة عابدين، وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة سيدة "مالكة مقهى" مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة لسابقه قيام "الكلب" بعقر طفل بذات المنطقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية