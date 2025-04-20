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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بأجواء روحانية مميزة.. دير يابكا المقدس يحتفل الاحتفال بعيد قيامة المسيح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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احتفل دير يابكا المقدس، اليوم الأحد 20 أبريل 2025، بعيد قيامة  المسيح، في أجواء مفعمة بالإيمان والفرح الروحي، بحضور عدد كبير من المؤمنين والزوار من مختلف المناطق.
 

رسالة نور وأمل

حملت الاحتفالات شعار «يوم القيامة… لننر شعوبنا!» في دعوة رمزية إلى نشر نور الرجاء والمحبة بين الناس، مستلهمين من معجزة القيامة معنى الحياة والانتصار على الموت واليأس.
 

طقوس وصلوات احتفالية

بدأت المراسم بالصلاة الإلهية، تلتها طقوس خاصة بهذه المناسبة المباركة، حيث صدحت الترانيم في أرجاء الدير، وتبادل الحاضرون التهاني والتبريكات، مؤكدين على أهمية هذا الحدث في ترسيخ الإيمان وتعزيز روح المحبة والوحدة.


 

 

ترقية رهبان جدد رهبان إخوة يسوع الصغار رهبان الأراضي المقدسة عيد قيامة المسيح