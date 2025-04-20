كنيسة السيدة العذراء بدير الجنادلة تحتفل بقداس عيد القيامة المجيد 2025

وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والفرح، أقيم قداس عيد القيامة المجيد لعام ٢٠٢٥ في كنيسة السيدة العذراء مريم بدير الجنادلة، بحضور عدد كبير من المصلين الذين توافدوا للاحتفال بقيامة السيد المسيح

فرح روحي متجدد بقوة القيامة

تخلل القداس طقوس كنسية مهيبة، وأناشيد القيامة التي أعلنت عن بشرى الخلاص وانتصار الحياة على الموت. وعبّر الحضور عن فرحتهم العميقة بهذا العيد المجيد الذي يجدد الرجاء في القلوب، ويؤكد محبة الله وغلبة النور على الظلمة.

معايدة من القلب

بهذه المناسبة المباركة، تتقدم كنيسة السيدة العذراء مريم بدير الجنادلة بأصدق التهاني القلبية لجميع الأقباط وأبناء الوطن، راجية أن يعيده الله على الجميع بالسلام، والمحبة، والفرح الروحي المتجدد بقوة قيامة المسيح.