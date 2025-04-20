مسجل خطر يحرق كلبا حيا ويشرع في قتل سيدة ببنها

شهدت منطقة الشدية بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، حيث قام مسجل خطر بتمزيق جسد كلب وحرقه حيا بواسطة أنبوبة بوتاجاز، والشروع فى قتل سيدة بواسطة سلاح أبيض "سنجة".

حرق كلب حي بأنبوبة بوتاجاز

البداية كانت بتلقي مركز شرطة بنها بلاغا من الأهالى بإصابة سيدة ومقتل كلب حرقا بمنطقة الشدية ببنها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين أن المتهم يدعى سيد وشهرته سيد نتاية.

الشروع فى قتل سيدة

وبعمل التحريات تبين أن المتهم استل سلاح أبيض "سنجة" وشرع فى قتل سيدة وقام بتمزيق جسد كلب واحضر أنبوبة بوتاجاز وأشعل به النيران حيا بين أعين الأهالي.

وتم نقل السيدة للمستشفى فى حالة حرجة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واقعة أخري لقتل كلب

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة تعدت على كلب حتى موته بدائرة قسم شرطة عابدين.

سيدة قتلت كلبا فى عابدين

وفى واقعة أخرى كانت كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التعدى على كلب ضال بإستخدام "عصا خشبية" مما أدى إلى نفوقه بدائرة قسم شرطة عابدين، وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة سيدة "مالكة مقهى" مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لسابقة قيام "الكلب" بعقر طفل بذات المنطقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.