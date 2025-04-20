ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأسقف إسطفانوس يترأس قداس السبت العظيم المقدس بكنيسة رؤساء الملائكة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ترأس الأنبا اسطفانوس، أسقف إيبارشية أبو قرقاص، قداس السبت العظيم المقدس مساء اليوم، السبت الموافق 19 أبريل 2025، وذلك في كنيسة رؤساء الملائكة.

مشاركة لفيف من الآباء الكهنة

شارك في القداس الإلهي القمص يوسف داروس، راعي الكنيسة والمتقدم في الكهنة، إلى جانب القس يوسف نويصري، كاهن الكنيسة، كما عاونه في الصلاة الأرشمندريت مرقص.

السبت العظيم: استعداد للقيامة المجيدة

يُعد السبت العظيم من أبرز أيام أسبوع الآلام، حيث تستعد الكنيسة للاحتفال بقيامة السيد المسيح المجيدة، وتُقام فيه الصلوات بروح الخشوع والتأمل.

تهنئة بالعيد

كل عام وحضراتكم بخير، أعاده الله على الجميع بالخير والسلام والبركة.

أقباط أقباط الإرثوذكس الأسقف إسطفانوس قداس السبت العظيم