الأسقف إسطفانوس يترأس قداس السبت العظيم المقدس بكنيسة رؤساء الملائكة

ترأس الأنبا اسطفانوس، أسقف إيبارشية أبو قرقاص، قداس السبت العظيم المقدس مساء اليوم، السبت الموافق 19 أبريل 2025، وذلك في كنيسة رؤساء الملائكة.

مشاركة لفيف من الآباء الكهنة

شارك في القداس الإلهي القمص يوسف داروس، راعي الكنيسة والمتقدم في الكهنة، إلى جانب القس يوسف نويصري، كاهن الكنيسة، كما عاونه في الصلاة الأرشمندريت مرقص.

السبت العظيم: استعداد للقيامة المجيدة

يُعد السبت العظيم من أبرز أيام أسبوع الآلام، حيث تستعد الكنيسة للاحتفال بقيامة السيد المسيح المجيدة، وتُقام فيه الصلوات بروح الخشوع والتأمل.

تهنئة بالعيد

كل عام وحضراتكم بخير، أعاده الله على الجميع بالخير والسلام والبركة.