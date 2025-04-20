دوجاريك: جوتيريش "قلق للغاية" إزاء الضربات الأمريكية في اليمن

قال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأخير قلق للغاية إزاء ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة يومي 17 و18 أبريل على ميناء رأس عيسى وما حوله في اليمن.

وأعلن الحوثيون أن الضربات الأمريكية أسفرت عن مقتل 80 شخصا وإصابة 150 آخرين.

وقال ستيفان دوجاريك في بيان "إن الأمين العام قلق للغاية إزاء الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة يومي 17 و18 أبريل على ميناء رأس عيسى وما حوله في اليمن، والتي أفادت تقارير بأنها أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك إصابة خمسة من العاملين في المجال الإنساني بجروح"

وأعرب جوتيريش عن مخاوفه جراء الأضرار التي لحقت بالميناء واحتمال حدوث تسريبات نفطية في البحر الأحمر، وفق دوجاريك.

كما دعا الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم المتواصلة بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل وسفن الشحن في البحر الأحمر.

وأعلن الجيش الأمريكي، الخميس، أن قواته دمرت ميناء رأس عيسى في إطار قطع الإمداد والتمويل عن الحوثيين.

وتعد هذه الغارات الأكثر دموية في الحملة الجوية المكثفة التي أطلقتها واشنطن قبل شهر.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بتل أبيب.

وجاءت الحملة الجوية الأمريكية عقب تهديد الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد الملاحة الدولية بعدما قطعت إسرائيل كل الإمدادات عن غزة واستأنفت هجومها على القطاع الفلسطيني في 18 مارس، منهية بذلك هدنة استمرت شهرين.

ومنذ 15 مارس، استأنف الحوثيون أيضا هجماتهم على السفن العسكرية الأميركية وإسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتتعرض مناطقهم منذ ذلك الحين لغارات شبه يومية يحملون الولايات المتحدة مسؤوليتها، بعدما أعلنت واشنطن في 15 مارس إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي السياق، قال دوجاريك إن جوتيريش لا يزال يشعر بـ"قلق عميق" إزاء التهديد بمزيد من التصعيد في المنطقة، وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.