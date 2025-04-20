التوقيت الصيفي 2025.. اعرف الموعد وطريقة ضبط الساعة في الهواتف

وفقا لخطة الحكومة، سيتم تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025، وذلك بدءًا من يوم الجمعة 25 أبريل، ستُقدَّم الساعة بمقدار 60 دقيقة في تمام الساعة 12:00 صباحًا ليصبح الوقت الجديد 1:00 صباحًا.

التوقيت الصيفي 2025

ويعد هذا التعديل جزءًا من خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ترشيد استهلاك الطاقة

كما يُعتبر التوقيت الصيفي أداة مهمة لتقليل استخدام الكهرباء خاصة في فترات الذروة، وتقليل الضغط على الشبكة القومية للطاقة.

موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2025

يتوقع أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر في منتصف ليل يوم الخميس 25 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وهو يعد بمثابة خطوة مهمة تستهدف تقليل استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال الاستفادة المثلى من ضوء النهار طوال فصل الصيف، الذي يمتد حتى نهاية أكتوبر 2025.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي

ويعد تطبيق التوقيت الصيفي خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة استهلاك الطاقة في مصر، ويتمثل الهدف الرئيسي في تقليل استهلاك الكهرباء في المساء، خاصة في فترات الذروة، حيث يتم تقليل الحاجة إلى الإضاءة الصناعية في ساعات المساء المتأخرة.

كما يساهم التوقيت الصيفي في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل السولار والغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، ويعد ذلك من أبرز العوامل التي تدعم خطط الدولة للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز استدامة البيئة، كما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

أهمية العودة إلى التوقيت الصيفي

العودة للعمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الوقود، ومن خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، يمكن تقليل الطلب على الكهرباء في المساء، مما يساعد في تقليص الضغط على الشبكة القومية للطاقة في أوقات الذروة.

إضافة إلى ذلك، يساهم التوقيت الصيفي في تعزيز الوعي العام بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، مما يشجع على سلوكيات أكثر وعيًا في استخدام الطاقة داخل المنازل والشركات، كما يساعد النظام الجديد في توفير الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويُساهم في الحفاظ على البيئة.

والعودة إلى التوقيت الصيفي في عام 2025 تعتبر خطوة هامة لمواكبة التحديات الطاقوية، وتعتبر أيضًا جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين إدارة الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطنين، ومع قرب تطبيق هذا النظام، ينبغي على المواطنين التأكد من ضبط ساعاتهم بشكل صحيح على هواتفهم المحمولة لضمان التكيف السريع مع التوقيت الصيفي الجديد.

طريقة ضبط التوقيت الصيفي 2025 على الموبايل

عند عودة التوقيت الصيفي 2025 ستقوم الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة والساعات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر بتغيير الوقت تلقائيًا عند الاتصال بالإنترنت، وإذا لم يحدث ذلك، يمكن ضبط الساعة يدويًا عبر الخطوات التالية:

تتمثل الخطوة الأولى في الدخول إلى الإعدادات الخاصة بهاتفك.

تظهر لك مجموعة من الخيارات، يمكن الضغط على Additional setting أو إعدادات إضافية.

بعد تطبيق الخطوة السابقة، يمكنك الآن الضغط على كلمة الوقت والتاريخ أو Date & Time

بمجرد النقر عليها سيظهر لك خيار تفعيل الوقت التلقائي انقر عليه.

الخطوة الأخيرة إعادة تشغيل هاتفك وبهذه الطريقة يكون تم تفعيل خاصية تغيير الوقت تلقائيا والعمل بالتوقيت الصيفي، فمجرد أن يتم تغيير الوقت ستلاحظ أن هاتفك قام بذلك بشكل تلقائي دون التدخل يدويا.