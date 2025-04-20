دير راهبات القديس شارل بورومي يحتفل بعيد القيامة المجيدة بباب اللوق

احتفل دير راهبات القديس شارل بورومي بباب اللوق بعيد القيامة المجيد، وسط أجواء من الفرح والروحانية العميقة، حيث تعالت الترانيم التي تمجد القيامة وتُعلن رسالة المحبة والسلام.



مشاركة متميزة من الأخوات الراهبات

قادت الأخوات الراهبات الصلوات والتراتيل الخاصة بعيد القيامة، في قداس احتفالي مهيب، بحضور عدد من أفراد المجتمع المحلي ومحبي الدير، مؤكدين على أن قيامة المسيح هي انتصار للحياة على الموت، والنور على الظلمة.



رسالة رجاء وسلام

أكدت رئيسة الدير، في كلمة لها خلال الاحتفال، أن قيامة المسيح هي دعوة متجددة لنشر الرجاء والسلام في العالم، وخاصة في ظل التحديات التي يمر بها المجتمع، مشيرة إلى أهمية الصلاة والعمل من أجل الخير العام.

خدمة ومحبة في قلب القاهرة

ويعد دير راهبات القديس شارل بورومي بباب اللوق من المعالم الروحية والخدمية الهامة في القاهرة، حيث تواصل الراهبات رسالتهن في التعليم والرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية منذ عقود، مستمدات قوتهن من رسالة القيامة.