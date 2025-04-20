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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ألمانيا.. مقتل شخصين بإطلاق للنار في بلدة شمالي فرانكفورت

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
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أعلنت الشرطة الألمانية أمس السبت أن شخصين قتلا جراء إطلاق أعيرة نارية في بلدة باد ناوهايم الألمانية شمالي فرانكفورت بولاية هيسن الألمانية.

ويجري حاليا بحث مكثف عن الجاني. وقال المتحدث: "في الوقت الحالي، نفترض أن هناك جانيا واحدا". ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

كما لم تتوفر حتى وقت متأخر من أمس السبت أي معلومات ملموسة حول الجاني المحتمل.

وانتشرت الشرطة بكثافة وطوقت منطقة كبيرة حول مسرح الجريمة المشتبه به أمام مبنى مكون من ثلاثة طوابق.

ويشار إلى أن المنطقة عبارة عن عقار سكني يضم عدة مبان سكنية بالقرب من حمام سباحة.

ولا تزال خلفيات الحادث غير واضحة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه عندما وصلت أولى الدوريات إلى مكان الحادث، عثر الضباط على جثتين. وأضاف: "كلا القتيلين مصابان بطلقات نارية".

ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن عمر أو جنس الضحيتين. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان الجاني والضحيتان يعرفان بعضهما البعض.

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