نيجيريا.. مسلحون يقتلون 56 شخصا في ولاية بينو وسط البلاد

قتل مسلحون 56 شخصا على الأقل في ولاية بينو في وسط نيجيريا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن مسؤول في مكتب الحاكم السبت في تحديث لمحصلة سابقة تفيد بمقتل 17 شخصا.

وقال المستشار الإعلامي سولومون إيوربيف إثر زيارة أجراها الحاكم هياسينث آليا لموقع الهجوم في ولاية بينوي الواقعة شرق نيجيريا.الذي وقع ليل الخميس الجمعة 18 أبريل، إن "حصيلة قتلى الهجمات ارتفعت إلى 56 وفق أحدث تعداد".

ووفقا إيوربيف فإن "عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ".

وأوضحت أنيني سيويسي كاثرين المتحدثة باسم الشرطة في بيان يوم الخميس، أن "عددا كبيرا من العناصر الذين يشتبه في أنهم أعضاء ميليشيا، اجتاحوا منطقة في ولاية بينو".

وأضافت المتحدثة "للأسف وقع هجوم متزامن غير متوقع في بلدة مجاورة بينما كانت قوات الأمن تصد المهاجمين، مشيرة إلى أن المسلحين أطلقوا النار بشكل متقطع على مزارعين.

هذا، وكان الحاكم هياسينث آليا قد نسب في وقت سابق الهجمات في مناطق الحكومة المحلية أوكوم ولوغو إلى "رعاة مشتبه بهم".

وتعد الاشتباكات بين الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين حول استخدام الأراضي متكررة وغالبا ما تكون عنيفة في البلاد.

وبما أن العديد من الرعاة ينتمون إلى جماعة الفولاني العرقية المسلمة والعديد من المزارعين مسيحيون، فإن الاشتباكات في الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد غالبا ما تتخذ بعدا دينيا أو عرقيا، وقد أسفر هجومان شنهما مسلحون مجهولون في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية بلاتو المجاورة عن مقتل أكثر من 100 شخص.

هذا، وأدى الاستيلاء على الأراضي والتوترات السياسية والاقتصادية بين السكان المستقرين وأولئك الذين يعتبرون غرباء وتدفق الدعاة المتطرفين من المسلمين والمسيحيين الذين يؤججون الصراعات، إلى تعميق الانقسامات في منطقة بلاتو في العقود الأخيرة.