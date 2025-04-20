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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مدير أمن سوهاج يزور دير العذراء بجبل أخميم لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استقبل الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير القديسة العذراء مريم بجبل أخميم، والمشرف على دير رئيس الملائكة ميخائيل، اللواء صبري عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، وذلك في زيارة رسمية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.


وفد أمني رفيع يرافق مدير الأمن

رافق اللواء عدد من مساعديه من القيادات الأمنية بمحافظة سوهاج، في لفتة تعكس روح المحبة والتآخي بين مختلف مؤسسات الدولة.

أجواء من المحبة والتأكيد على قيم التعايش

سادت أجواء اللقاء روح من الود والاحترام المتبادل، حيث أكد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية بين الكنيسة وأجهزة الدولة، ودور هذه العلاقات في ترسيخ قيم السلام والمحبة والتسامح داخل المجتمع المصري.


الزيارة تجسد وحدة النسيج الوطني

أعرب  الأنبا متاؤس عن امتنانه لهذه الزيارة، مشيدًا بدور وزارة الداخلية في دعم الأمن والاستقرار، ومثمنًا هذه التهنئة التي تعكس التلاحم الوطني بين أبناء الوطن الواحد.


 

 

أقباط أقباط الإرثوذكس مدير أمن سوهاج عيد القيامه المجيد