ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران جرجس القس موسى يحتفل بقداس عيد القيامة المجيد في كنيسة الروح القدس بكمبلفيلد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفل  المطران جرجس القس موسى صباح الأحد الموافق 20 أبريل 2025، بقداس عيد القيامة المجيد في كنيسة الروح القدس للسريان الكاثوليك في مدينة كمبلفيلد، وسط أجواء روحية مليئة بالإيمان والرجاء.

رسالة القيامة: المحبة والغفران

وفي عظته، أشار المطران إلى معاني القيامة ودلالاتها العميقة في حياة الإنسان، مؤكدًا أن “القيامة هي انتصار النور على الظلمة، والحياة على الموت، وهي دعوة للسلام والمصالحة والغفران”.

مشاركة واسعة من أبناء الجالية

وشهد القداس حضورًا واسعًا من أبناء الجالية السريانية الكاثوليكية، الذين جاؤوا للاحتفال بهذه المناسبة المقدسة، حاملين شموعهم وقلوبهم المليئة بالإيمان والرجاء بقيامة السيد المسيح.
 

قيامة مباركة للجميع

وفي ختام القداس، بارك المطران الحاضرين متمنيًا أن تعم نعمة القيامة بيوتهم وحياتهم، قائلًا: “قيامة مباركة للجميع، ولتكن قيامة المسيح مصدر تجدد ومحبة وسلام في قلوبنا جميعًا”.

الدخول الانتصاري للسيد المسيح إلى أورشليم بطريرك المدينة المقدسة أورشليم المطران جرجس القس رسالة القيامة جرجس القس موسى