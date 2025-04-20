المطران جرجس القس موسى يحتفل بقداس عيد القيامة المجيد في كنيسة الروح القدس بكمبلفيلد

احتفل المطران جرجس القس موسى صباح الأحد الموافق 20 أبريل 2025، بقداس عيد القيامة المجيد في كنيسة الروح القدس للسريان الكاثوليك في مدينة كمبلفيلد، وسط أجواء روحية مليئة بالإيمان والرجاء.

رسالة القيامة: المحبة والغفران

وفي عظته، أشار المطران إلى معاني القيامة ودلالاتها العميقة في حياة الإنسان، مؤكدًا أن “القيامة هي انتصار النور على الظلمة، والحياة على الموت، وهي دعوة للسلام والمصالحة والغفران”.

مشاركة واسعة من أبناء الجالية

وشهد القداس حضورًا واسعًا من أبناء الجالية السريانية الكاثوليكية، الذين جاؤوا للاحتفال بهذه المناسبة المقدسة، حاملين شموعهم وقلوبهم المليئة بالإيمان والرجاء بقيامة السيد المسيح.



قيامة مباركة للجميع

وفي ختام القداس، بارك المطران الحاضرين متمنيًا أن تعم نعمة القيامة بيوتهم وحياتهم، قائلًا: “قيامة مباركة للجميع، ولتكن قيامة المسيح مصدر تجدد ومحبة وسلام في قلوبنا جميعًا”.