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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحزب الليبرالي الكندي يعد بإنفاق بقيمة 130 مليار دولار على مدى 4 سنوات

كندا
كندا
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وعد الحزب الليبرالي الكندي بتخصيص حوالي 130 مليار دولار من الإنفاق الجديد على مدى السنوات الأربع المقبلة. وبحسب التصريحات، سيُضاف هذا المبلغ إلى الإنفاق الحالي ليبلغ الإجمالي 225 مليار دولار يتم إضافتها إلى الدين الفيدرالي.

وأكدت الحكومة الليبرالية المُعاد انتخابها أن هذا الإنفاق يهدف إلى دعم الاقتصاد الكندي وتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية، التعليم، والرعاية الصحية. كما أكد المسؤولون في الحزب الليبرالي أن هذه الخطوة ستعزز النمو الاقتصادي وستساهم في خلق وظائف وتحسين حياة المواطنين الكنديين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث يرى البعض أن هذه الزيادة في الدين قد تُشكل مخاطر اقتصادية على المدى الطويل، بينما يعتبر آخرون أنها ضرورية لدعم التنمية المستدامة في البلاد.

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