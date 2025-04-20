رئيسة برلمان سلوفينيا: لا نقبل ما يحدث في غزة من انتهاكات

أكدت أورشكا كلاكوتشار، رئيسة برلمان سلوفينيا، عدم قبول الانتهاكات والعدائيات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن بلادها تُعارض بشدة ما يحدث من أعمال عنف في المنطقة.

وأوضحت كلاكوتشار أن سلوفينيا تبذل أقصى جهد في الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيصال صوت فلسطين إلى أوروبا. وأضافت أن بلادها تسعى لتعزيز التفاهم الدولي حول ما يحدث في غزة، وأنها تعمل على زيادة الدعم للفلسطينيين في محافل المنظمات الدولية.

كما أكدت رئيسة البرلمان السلوفيني على ضرورة اتخاذ مواقف قوية من الاتحاد الأوروبي حيال الانتهاكات في غزة، داعية إلى إيجاد حلول سلمية للقضية الفلسطينية.