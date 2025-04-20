محفوظة في دير سانت كاترين.. أيقونة نادرة من كنوز سيناء

تعد سيناء أرضًا غنية بالكنوز التاريخية والدينية، ومن بين هذه الكنوز أيقونة فريدة محفوظة في دير سانت كاترين، تُعد واحدة من أقدم الأيقونات في العالم.



الأيقونة ومكان اكتشافها

تم العثور على الأيقونة في دير سانت كاترين في سيناء، وهو أحد أقدم الأديرة المسيحية في العالم، ويُعرف باحتوائه على مجموعة نادرة من المخطوطات والأيقونات القديمة.

التاريخ والتقدير الزمني

تعود الأيقونة إلى القرن الثامن الميلادي تقريبًا، مما يجعلها واحدة من أقدم التصاوير المسيحية الباقية حتى اليوم.

الأهمية الدينية والفنية

تتميز الأيقونة بكونها:

أول تصوير معروف للمسيح على الصليب.

أول مرة يُظهر فيها إكليل الشوك على رأس المسيح.

وهذا يجعلها ذات أهمية كبيرة من الناحيتين الدينية والفنية، حيث تمثل تطور تصوير الآلام في الفن المسيحي المبكر.

المواصفات الفنية

الأبعاد: 47 × 29 سم.

الخامه: تمبرا على الخشب، وهي تقنية تلوين قديمة تعتمد على خلط الألوان بالبيض.

الحفظ: محفوظة بشكل جيد في دير سانت كاترين.

النقوش القبطية

تحمل الأيقونة عبارات باللغة القبطية:





“بي إخريستوس أفتونف” وتعني “يسوع المسيح المصلوب”.

“خين أوميثمي أفتونف” وتعني “الذي مات من أجلنا”.





هذه العبارات تؤكد البُعد اللاهوتي والتعبدي للأيقونة.



تشكل هذه الأيقونة قطعة نادرة وفريدة في تاريخ الفن المسيحي، وهي ليست فقط شهادة على المهارة الفنية في العصر البيزنطي، بل أيضًا على الإيمان المسيحي العميق الذي تجسد في الأعمال الفنية والدينية.







