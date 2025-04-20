الهند: نسعى لتعميق الشراكة مع السعودية في مجالات الدفاع والاقتصاد والاستثمار

الأحد 20/أبريل/2025 - 03:18 ص

صرح وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسرى، السبت، بأن الهند ستسعى لتعميق شراكتها مع المملكة العربية السعودية في مجالات الدفاع والاقتصاد والاستثمار.

وأضاف ميسرى أن هذه الجهود ستكون جزءًا من زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السعودية، المقررة يومي 22 و23 أبريل الجاري.

وأشار ميسرى إلى أن الزيارة ستشكل فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدة مجالات حيوية، بما في ذلك التعاون العسكري والتكنولوجي، بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

وتتطلع الهند إلى تعزيز الروابط الاقتصادية مع السعودية، في إطار سعيها لتعميق علاقاتها مع دول منطقة الشرق الأوسط.