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الأحد 20 أبريل 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المتروبوليت أفرام معلولي يترأس قداس عيد الفصح في كاتدرائية النبي إلياس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ترأس المتروبوليت أفرام معلولي، مطران أبرشية حلب والإسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس، سحر وقداس عيد الفصح المجيد في كاتدرائية النبي إلياس في مدينة حلب، وسط حضور شعبي واسع من أبناء الطائفة والمؤمنين.

أجواء روحانية وحضور غفير

امتلأت الكاتدرائية بالمصلين الذين شاركوا في الصلاة والابتهال بهذه المناسبة المقدسة، حيث ارتفعت التراتيل والصلوات معلنة قيامة السيد المسيح، رمز الحياة والانتصار على الموت.
 

دعوات للسلام والمحبة

وفي عظته، شدّد المطران أفرام على معاني القيامة ودعوة المسيح للمحبة والغفران، مؤكدًا أهمية الوحدة والصلاة من أجل السلام في سوريا والعالم.


 

أقباط أقباط الإرثوذكس كاتدرائية النبي إلياس قداس عيد الفصح