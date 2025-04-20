زيلينسكي: سنتصرف على غرار روسيا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن أوكرانيا ستتصرف على غرار روسيا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى مبدأ "الصمت ردًا على الصمت" و"الضربات أمام الضربات".

وفي تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا لن تقدم تنازلات في هذا الصدد، بل سترد بقوة على أي هجوم أو تصعيد من الجانب الروسي. كما شدد على أن الرد الأوكراني على التصرفات العسكرية الروسية سيظل حاسمًا وفي إطار الدفاع عن أراضيها وسيادتها.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تلتزم بمبدأ التعامل بالمثل في أي مفاوضات حول وقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة أن يتحمل الجانب الروسي المسؤولية عن التصعيد المستمر في المنطقة.