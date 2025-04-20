قداس القيامة المجيد في كنيسة الشهداء للسريان الكاثوليك – أكالا، ستوكهولم

أقيم قداس القيامة المجيد في كنيسة الشهداء للسريان الكاثوليك في أكالا – ستوكهولم مساء يوم السبت، وسط حضور كبير من أبناء الجالية السريانية الكاثوليكية، الذين توافدوا للمشاركة في هذا الحدث الديني الهام، احتفالًا بقيامة السيد المسيح.



رئيس القداس وكلمة القيامة

ترأس القداس الأب الكاهن، الذي ألقى عظة مؤثرة ركز فيها على معاني القيامة، كرمز للانتصار على الموت، والتجدد الروحي، ودعوة للمحبة والغفران. كما وجه رسالة محبة وسلام لأبناء الرعية، مشددًا على أهمية الحفاظ على الإيمان والقيم المسيحية في حياة المهجر.

مشاركة فعالة من أبناء الرعية

شارك في القداس جوقة الكنيسة التي أنشدت تراتيل القيامة، ما أضفى أجواء روحانية مميزة على الاحتفال. كما ساهم الشمامسة والأطفال في تنظيم المسيرة الليتورجية، ما عكس تفاعل الجيل الجديد مع التراث الروحي للكنيسة.



ختام الاحتفال وأجواء الفرح

اختُتم القداس بتبادل التهاني بين الحضور، وسط أجواء من الفرح والمحبة. وقد عبّر العديد من المشاركين عن امتنانهم للكنيسة والقائمين عليها على تنظيم هذا الاحتفال، الذي أتاح للجالية أن تجتمع وتحتفل بقيامة المسيح في أجواء تملؤها البركة والسلام.

